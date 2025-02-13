سعر FARTMOMMY ($FARTMOMMY)
سعر FARTMOMMY ($FARTMOMMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $FARTMOMMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FARTMOMMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.94K
- تغيير سعر FARTMOMMY خلال اليوم هو -5.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FARTMOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FARTMOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FARTMOMMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FARTMOMMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FARTMOMMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.36%
-5.92%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FARTMOMMY ($FARTMOMMY) is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. It is part of the Fart Dynasty, which includes other notable meme tokens like FARTBOY and FARTGIRL. The project leverages viral meme culture and decentralized community engagement to build a fun, interactive ecosystem. While primarily a meme token, it fosters an enthusiastic holder base and aims to expand through community-driven initiatives and social engagement campaigns within the crypto space.
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