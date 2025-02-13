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سعر FartGPT (FARTGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00029664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.65K . يتم تحديث سعر FARTGPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FartGPT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09M - تغيير سعر FartGPT خلال اليوم هو +69.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر FartGPT (FARTGPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ +0.00012182 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012182 +69.68% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FartGPT (FARTGPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FartGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00017482$ 0.00017482 $ 0.00017482 24 ساعة مرتفع $ 0.0003942$ 0.0003942 $ 0.0003942 عالية طوال الوقت $ 0.0003942$ 0.0003942 $ 0.0003942 تغير السعر (1 ساعة) +12.58% تغير السعر (1يوم) +69.68% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق FartGPT (FARTGPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: