سعر FartGPT (FARTGPT)
سعر FartGPT (FARTGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00029664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 296.65K. يتم تحديث سعر FARTGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FartGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09M
- تغيير سعر FartGPT خلال اليوم هو +69.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ +0.00012182 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartGPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012182
|+69.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FartGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+12.58%
+69.68%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a world hungry for computing power, one company dares to push the boundaries of energy and innovation. FartGPT is not just another tech company—it's a revolutionary force harnessing the untapped potential of beans and farts to generate the next era of AI-driven computing. Through our breakthrough Bio-Gas Quantum Processing (BQP) technology, we convert natural emissions into high-efficiency, low-carbon AI power, making data processing faster, greener, and hilariously sustainable. Our state-of-the-art Fart-Powered Data Centers run on a proprietary gas-capture and turbine system, turning what was once wasted into an infinite source of energy for AI training and machine learning. Backed by cutting-edge research and a commitment to renewable resources, FartGPT is turning digestion into digital transformation. Join us as we break wind—and break ground—on the future of computing. FartGPT: Breaking wind, breaking barriers.
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