سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA)
سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.56K. يتم تحديث سعر SOLANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FartGoatPenguButthole6900ai16z الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.83K
- تغيير سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z خلال اليوم هو +18.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FartGoatPenguButthole6900ai16z: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.93%
+18.83%
-89.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.
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