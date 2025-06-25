سعر FARTGOAT (FARTGOAT)
سعر FARTGOAT (FARTGOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27,18K. يتم تحديث سعر FARTGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FARTGOAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FARTGOAT خلال اليوم هو +24,10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999,14M
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خلال اليوم، كان سعر FARTGOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FARTGOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FARTGOAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FARTGOAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+24,10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FARTGOAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0,20%
+24,10%
-36,94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FARTGOAT emerges from the lore of fartcoin, originally launched five months ago but abandoned and forgotten. A dedicated community rediscovered and revived it, driving the token to an all-time high. By fusing the irreverent flatulence humor of fartcoin with the unrivaled prestige of GOAT—two powerful narratives each commanding over \$100 million market caps—FARTGOAT stands alone as a uniquely potent and hilarious memecoin ready to conquer markets and timelines alike.
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