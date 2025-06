ما هو FARTGOAT ( FARTGOAT )

FARTGOAT emerges from the lore of fartcoin, originally launched five months ago but abandoned and forgotten. A dedicated community rediscovered and revived it, driving the token to an all-time high. By fusing the irreverent flatulence humor of fartcoin with the unrivaled prestige of GOAT—two powerful narratives each commanding over \$100 million market caps—FARTGOAT stands alone as a uniquely potent and hilarious memecoin ready to conquer markets and timelines alike.

المصدر FARTGOAT (FARTGOAT) الموقع الرسمي

توكنوميكس FARTGOAT (FARTGOAT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FARTGOAT (FARTGOAT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FARTGOAT والتوكن الشاملة الآن!