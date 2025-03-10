سعر FARTGIRL (FARTGIRL)
سعر FARTGIRL (FARTGIRL) المباشر لليوم هو USD 0.0034979. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M. يتم تحديث سعر FARTGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FARTGIRL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.36K
- تغيير سعر FARTGIRL خلال اليوم هو +23.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 972.13M
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خلال اليوم، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ +0.00067275 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00067275
|+23.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FARTGIRL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
+23.81%
-38.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.
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