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سعر FARTGIRL (FARTGIRL) المباشر لليوم هو USD 0.0034979 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.37M . يتم تحديث سعر FARTGIRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FARTGIRL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.36K - تغيير سعر FARTGIRL خلال اليوم هو +23.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 972.13M

أداء سعر FARTGIRL (FARTGIRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ +0.00067275 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FARTGIRL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067275 +23.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FARTGIRL (FARTGIRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FARTGIRL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00258387$ 0.00258387 $ 0.00258387 24 ساعة مرتفع $ 0.00347986$ 0.00347986 $ 0.00347986 عالية طوال الوقت $ 0.01226974$ 0.01226974 $ 0.01226974 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) +23.81% تغير السعر (7 أيام) -38.88%

معلومات سوق FARTGIRL (FARTGIRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: