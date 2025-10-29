معلومات سعر FARTFUL (FARTFUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.205794 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.41% تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) +103.51%

سعر FARTFUL (FARTFUL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTFUL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTFUL على الإطلاق هو $ 0.205794، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTFUL +1.41% على مدار الساعة الماضية، +0.14% على مدار 24 ساعة، و +103.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FARTFUL (FARTFUL)

القيمة السوقية $ 172.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.54K إمداد دورة التداول 999.98M إجمالي العرض 999,976,713.483627

القيمة السوقية الحالية لـ FARTFUL هي $ 172.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARTFUL يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999976713.483627. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.54K.