معلومات سعر Fart Pig (FARTPIG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00025735 أدنى سعر $ 0.00000458 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Fart Pig (FARTPIG) في الوقت الحقيقي هو $0.00000514. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTPIG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTPIG على الإطلاق هو $ 0.00025735، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000458.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTPIG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fart Pig (FARTPIG)

القيمة السوقية $ 5.14K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.14K إمداد دورة التداول 999.95M إجمالي العرض 999,947,964.746681

القيمة السوقية الحالية لـ Fart Pig هي $ 5.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARTPIG يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999947964.746681. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.14K.