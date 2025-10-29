سعر Fart Pig المباشر اليوم هو 0.00000514 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FARTPIG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FARTPIG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Fart Pig المباشر اليوم هو 0.00000514 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FARTPIG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FARTPIG بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Fart Pig (FARTPIG)

السعر المباشر لـ 1 FARTPIG إلى USD:

--
----
0.00%1D
مخطط أسعار Fart Pig (FARTPIG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:10:57 (UTC+8)

معلومات سعر Fart Pig (FARTPIG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00025735
$ 0.00025735$ 0.00025735

$ 0.00000458
$ 0.00000458$ 0.00000458

--

--

0.00%

0.00%

سعر Fart Pig (FARTPIG) في الوقت الحقيقي هو $0.00000514. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FARTPIG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFARTPIG على الإطلاق هو $ 0.00025735، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000458.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FARTPIG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fart Pig (FARTPIG)

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

القيمة السوقية الحالية لـ Fart Pig هي $ 5.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARTPIG يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999947964.746681. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.14K.

سجل سعر Fart Pig (FARTPIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fart Pig مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fart Pig مقابل USD هو $ -0.0000005718 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fart Pig مقابل USD هو $ -0.0000013830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fart Pig مقابل USD هو $ -0.00010669681965698827 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000005718-11.12%
60 يوم$ -0.0000013830-26.90%
90 يوم$ -0.00010669681965698827-95.40%

ما هو Fart Pig ( FARTPIG )

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

المصدر Fart Pig (FARTPIG)

توقعات سعر Fart Pig (USD)

كم ستكون قيمة Fart Pig (FARTPIG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Fart Pig (FARTPIG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Fart Pig.

تحقق الآن من توقعات سعر Fart Pig!

عملة FARTPIG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Fart Pig (FARTPIG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Fart Pig (FARTPIG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FARTPIG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Fart Pig (FARTPIG)

كم يساوي Fart Pig (FARTPIG) اليوم؟
سعر FARTPIG المباشر في USD هو USD 0.00000514، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FARTPIG إلى USD الحالي؟
سعر FARTPIG إلى USD الحالي هو $ 0.00000514. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Fart Pig ؟
القيمة السوقية لعملة FARTPIG هي $ 5.14K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FARTPIG؟
العرض المتداول لتوكن FARTPIG هو 999.95M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FARTPIG؟
حقق FARTPIG سعرًا قياسيًا قدره 0.00025735 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FARTPIG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000458 FARTPIG.
ما هو حجم تداول FARTPIG؟
حجم تداول FARTPIG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FARTPIG هذا العام؟
قد يرتفع FARTPIG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FARTPIG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:10:57 (UTC+8)

تحديثات Fart Pig (FARTPIG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

