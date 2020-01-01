توكنوميكس Fart Of The United States (FOTUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fart Of The United States (FOTUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fart Of The United States (FOTUS) Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront. الموقع الرسمي: https://fotus.live/ اشتر FOTUS الآن!

توكنوميكس Fart Of The United States (FOTUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fart Of The United States (FOTUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.60K $ 17.60K $ 17.60K إجمالي العرض: $ 998.18M $ 998.18M $ 998.18M العرض المتداول: $ 998.18M $ 998.18M $ 998.18M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.60K $ 17.60K $ 17.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00039256 $ 0.00039256 $ 0.00039256 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000959 $ 0.00000959 $ 0.00000959 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Fart Of The United States (FOTUS)

توكنوميكس Fart Of The United States (FOTUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fart Of The United States (FOTUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FOTUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FOTUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FOTUS، استكشف السعر المباشر لتوكن FOTUS!

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