سعر Fart Of The United States (FOTUS)
سعر Fart Of The United States (FOTUS) المباشر لليوم هو USD 0.00021366. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.38K. يتم تحديث سعر FOTUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fart Of The United States الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 850.64K
- تغيير سعر Fart Of The United States خلال اليوم هو -23.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fart Of The United States: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-23.47%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
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