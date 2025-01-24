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سعر Fart Of The United States (FOTUS) المباشر لليوم هو USD 0.00021366 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.38K . يتم تحديث سعر FOTUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fart Of The United States الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 850.64K - تغيير سعر Fart Of The United States خلال اليوم هو -23.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Fart Of The United States (FOTUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fart Of The United States مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fart Of The United States (FOTUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fart Of The United States: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00019194$ 0.00019194 $ 0.00019194 24 ساعة مرتفع $ 0.00039256$ 0.00039256 $ 0.00039256 عالية طوال الوقت $ 0.00039256$ 0.00039256 $ 0.00039256 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -23.47% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Fart Of The United States (FOTUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: