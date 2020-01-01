توكنوميكس Fart Accelerationism (F/ACC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fart Accelerationism (F/ACC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fart Accelerationism (F/ACC) There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. الموقع الرسمي: https://facc.gg اشتر F/ACC الآن!

توكنوميكس Fart Accelerationism (F/ACC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fart Accelerationism (F/ACC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.09K $ 13.09K $ 13.09K إجمالي العرض: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M العرض المتداول: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.09K $ 13.09K $ 13.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Fart Accelerationism (F/ACC)

توكنوميكس Fart Accelerationism (F/ACC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fart Accelerationism (F/ACC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن F/ACC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن F/ACC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس F/ACC، استكشف السعر المباشر لتوكن F/ACC!

توقعات سعر F/ACC هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه F/ACC؟ تجمع صفحة توقعات أسعار F/ACC الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر F/ACC الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!