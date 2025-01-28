سعر Fart Accelerationism (F/ACC)
سعر Fart Accelerationism (F/ACC) المباشر لليوم هو USD 0.00186136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر F/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fart Accelerationism الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92M
- تغيير سعر Fart Accelerationism خلال اليوم هو -8.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ -0.000170332753068934 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000170332753068934
|-8.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fart Accelerationism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.44%
-8.38%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain.
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