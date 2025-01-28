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سعر Fart Accelerationism (F/ACC) المباشر لليوم هو USD 0.00186136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر F/ACC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fart Accelerationism الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92M - تغيير سعر Fart Accelerationism خلال اليوم هو -8.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Fart Accelerationism (F/ACC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ -0.000170332753068934 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fart Accelerationism مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000170332753068934 -8.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fart Accelerationism (F/ACC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fart Accelerationism: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00121549$ 0.00121549 $ 0.00121549 24 ساعة مرتفع $ 0.00268346$ 0.00268346 $ 0.00268346 عالية طوال الوقت $ 0.00268346$ 0.00268346 $ 0.00268346 تغير السعر (1 ساعة) +3.44% تغير السعر (1يوم) -8.38% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Fart Accelerationism (F/ACC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: