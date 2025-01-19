سعر Fanzee Token (FNZ)
سعر Fanzee Token (FNZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fanzee Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K
- تغيير سعر Fanzee Token خلال اليوم هو -9.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.12%
|30 يوم
|$ 0
|+28.00%
|60 يوم
|$ 0
|-38.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fanzee Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.99%
-9.12%
+2.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Product Fanzee Labs develops web3 fan engagement platforms that help sports and entertainment organisations directly engage with their fans through immersive fan journeys powered by advanced gamification mechanics. Problem Current web3 solutions focus on building their stand-alone platforms without direct interaction between sports and entertainment entities and their fans leading to low adoption of digital assets. Current digital assets are not backed by underlying utility which is valuable to the average sports fan. Solution Provide a 360-degree fan engagement solution through a platform that fosters direct interaction between sports and entertainment entities and their fans by means of gamified fan journeys backed by various digital assets and money cant buy experiences.
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