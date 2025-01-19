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سعر Fanzee Token (FNZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FNZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fanzee Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K - تغيير سعر Fanzee Token خلال اليوم هو -9.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fanzee Token (FNZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fanzee Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.12% 30 يوم $ 0 +28.00% 60 يوم $ 0 -38.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fanzee Token (FNZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fanzee Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03089633$ 0.03089633 $ 0.03089633 تغير السعر (1 ساعة) -1.99% تغير السعر (1يوم) -9.12% تغير السعر (7 أيام) +2.42%

معلومات سوق Fanzee Token (FNZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: