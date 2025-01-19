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سعر Fantomsonicinu (FSONIC) المباشر لليوم هو USD 0.00317503 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FSONIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantomsonicinu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.24K - تغيير سعر Fantomsonicinu خلال اليوم هو -8.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantomsonicinu (FSONIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ -0.000307019202492346 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000307019202492346 -8.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fantomsonicinu (FSONIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantomsonicinu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00313205$ 0.00313205 $ 0.00313205 24 ساعة مرتفع $ 0.00348205$ 0.00348205 $ 0.00348205 عالية طوال الوقت $ 0.00470512$ 0.00470512 $ 0.00470512 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -8.81% تغير السعر (7 أيام) -10.40%

معلومات سوق Fantomsonicinu (FSONIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: