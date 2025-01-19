سعر Fantomsonicinu (FSONIC)
سعر Fantomsonicinu (FSONIC) المباشر لليوم هو USD 0.00317503. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FSONIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fantomsonicinu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.24K
- تغيير سعر Fantomsonicinu خلال اليوم هو -8.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ -0.000307019202492346 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantomsonicinu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000307019202492346
|-8.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantomsonicinu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
-8.81%
-10.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FSONIC is a MEME coin based projects that is designed to empower Fantom ecosystem by boosting NFT , Gamefi and Defi sector .
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