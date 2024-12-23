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سعر Fantom Velocimeter (FVM) المباشر لليوم هو USD 0.02943921 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.74K . يتم تحديث سعر FVM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Velocimeter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.64 - تغيير سعر Fantom Velocimeter خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.55M

أداء سعر Fantom Velocimeter (FVM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.0004007000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.0027445733 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.00688810019316869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.19% 30 يوم $ -0.0004007000 -1.36% 60 يوم $ -0.0027445733 -9.32% 90 يوم $ -0.00688810019316869 -18.96%

تحليل سعر Fantom Velocimeter (FVM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Velocimeter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02828103$ 0.02828103 $ 0.02828103 24 ساعة مرتفع $ 0.03062388$ 0.03062388 $ 0.03062388 عالية طوال الوقت $ 0.321697$ 0.321697 $ 0.321697 تغير السعر (1 ساعة) +3.55% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) -34.99%

معلومات سوق Fantom Velocimeter (FVM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: