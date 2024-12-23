سعر Fantom Velocimeter (FVM)
سعر Fantom Velocimeter (FVM) المباشر لليوم هو USD 0.02943921. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.74K. يتم تحديث سعر FVM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fantom Velocimeter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.64
- تغيير سعر Fantom Velocimeter خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.55M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FVM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FVM.
خلال اليوم، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.0004007000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.0027445733 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Velocimeter مقابل USD هو $ -0.00688810019316869 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ -0.0004007000
|-1.36%
|60 يوم
|$ -0.0027445733
|-9.32%
|90 يوم
|$ -0.00688810019316869
|-18.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Velocimeter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.55%
+0.19%
-34.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Solidly like dex on Fantom What makes your project unique? All emissions are in the form of options tokens which can be redeemed at variable discounts in a range of ways: Exercise to veFVM Excercise to provide liquidity with dynamic lock times affecting discounts Excercise to FVM History of your project. Velocimeter v3 is deployed on Canto Pulsechain and now Fantom What’s next for your project? Concentrated liquidity. Velocimeter Pro (any protocol can wrap their token to oTOKEN & bribe / LP reward + make use of our custom gauge for redemption options) What can your token be used for?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FVM إلى AUD
A$0.0468083439
|1 FVM إلى GBP
￡0.0232569759
|1 FVM إلى EUR
€0.0279672495
|1 FVM إلى USD
$0.02943921
|1 FVM إلى MYR
RM0.1318876608
|1 FVM إلى TRY
₺1.0359657999
|1 FVM إلى JPY
¥4.6098858939
|1 FVM إلى RUB
₽3.0290003169
|1 FVM إلى INR
₹2.5017440658
|1 FVM إلى IDR
Rp474.8259012663
|1 FVM إلى PHP
₱1.725137706
|1 FVM إلى EGP
￡E.1.4969838285
|1 FVM إلى BRL
R$0.1789903968
|1 FVM إلى CAD
C$0.0420980703
|1 FVM إلى BDT
৳3.5029715979
|1 FVM إلى NGN
₦45.5009485839
|1 FVM إلى UAH
₴1.2293814096
|1 FVM إلى VES
Bs1.50139971
|1 FVM إلى PKR
Rs8.1593714436
|1 FVM إلى KZT
₸15.3970012221
|1 FVM إلى THB
฿1.0088817267
|1 FVM إلى TWD
NT$0.962662167
|1 FVM إلى CHF
Fr0.0262008969
|1 FVM إلى HKD
HK$0.2284482696
|1 FVM إلى MAD
.د.م0.2949808842