ما هو Fantom USD ( FUSD )

Fantom offers the first DeFi stack built on an aBFT consensus. It’s much faster, cheaper, and more reliable and secure than its predecessors. On Fantom, you can use your FTM to mint fUSD and access the DeFi tools. You can use fUSD to trade synthetic assets, or lend it to earn interest and borrow synthetic tokens.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Fantom USD (FUSD) الموقع الرسمي