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سعر Fantom USD (FUSD) المباشر لليوم هو USD 0.177097 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.20 - تغيير سعر Fantom USD خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom USD (FUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom USD مقابل USD هو $ +0.0017249 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom USD مقابل USD هو $ -0.0666520852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom USD مقابل USD هو $ -0.1013923359 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom USD مقابل USD هو $ -0.5187020292707573 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0017249 +0.98% 30 يوم $ -0.0666520852 -37.63% 60 يوم $ -0.1013923359 -57.25% 90 يوم $ -0.5187020292707573 -74.54%

تحليل سعر Fantom USD (FUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.173569$ 0.173569 $ 0.173569 24 ساعة مرتفع $ 0.178022$ 0.178022 $ 0.178022 عالية طوال الوقت $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) +8.17%

معلومات سوق Fantom USD (FUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: