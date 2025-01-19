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سعر Fantom Oasis (FTMO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Oasis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.89 - تغيير سعر Fantom Oasis خلال اليوم هو +1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom Oasis (FTMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.27% 30 يوم $ 0 -10.74% 60 يوم $ 0 -2.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fantom Oasis (FTMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Oasis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.279687$ 0.279687 $ 0.279687 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +1.27% تغير السعر (7 أيام) +9.27%

معلومات سوق Fantom Oasis (FTMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: