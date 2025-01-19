سعر Fantom Oasis (FTMO)
سعر Fantom Oasis (FTMO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FTMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fantom Oasis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.89
- تغيير سعر Fantom Oasis خلال اليوم هو +1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FTMO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FTMO.
خلال اليوم، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Oasis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.27%
|30 يوم
|$ 0
|-10.74%
|60 يوم
|$ 0
|-2.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Oasis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+1.27%
+9.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FTMO is a project launchpad designed to jump-start the nascent Fantom ecosystem by providing both a means for innovative project developers and investors to connect. The platform will support and incubate fledgling products powered by Fantom’s bleeding-edge efficiency and speed. FTMO is not simply a launchpad for projects on Fantom: it is a launchpad for the broader Fantom ecosystem as a whole. It is the mission of FTMO to bring the critical mass of users necessary for Fantom to stand on its own, with a robust developer community and a deep well of products and opportunities from which investors and developers alike can draw.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FTMO إلى AUD
A$--
|1 FTMO إلى GBP
￡--
|1 FTMO إلى EUR
€--
|1 FTMO إلى USD
$--
|1 FTMO إلى MYR
RM--
|1 FTMO إلى TRY
₺--
|1 FTMO إلى JPY
¥--
|1 FTMO إلى RUB
₽--
|1 FTMO إلى INR
₹--
|1 FTMO إلى IDR
Rp--
|1 FTMO إلى PHP
₱--
|1 FTMO إلى EGP
￡E.--
|1 FTMO إلى BRL
R$--
|1 FTMO إلى CAD
C$--
|1 FTMO إلى BDT
৳--
|1 FTMO إلى NGN
₦--
|1 FTMO إلى UAH
₴--
|1 FTMO إلى VES
Bs--
|1 FTMO إلى PKR
Rs--
|1 FTMO إلى KZT
₸--
|1 FTMO إلى THB
฿--
|1 FTMO إلى TWD
NT$--
|1 FTMO إلى CHF
Fr--
|1 FTMO إلى HKD
HK$--
|1 FTMO إلى MAD
.د.م--