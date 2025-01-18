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سعر Fantom Money Market (FBUX) المباشر لليوم هو USD 0.01062676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FBUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Money Market الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.29 - تغيير سعر Fantom Money Market خلال اليوم هو +9.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom Money Market (FBUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ +0.00089084 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ -0.0008328659 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ +0.0029642921 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ -0.00115151897981982 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00089084 +9.15% 30 يوم $ -0.0008328659 -7.83% 60 يوم $ +0.0029642921 +27.89% 90 يوم $ -0.00115151897981982 -9.77%

تحليل سعر Fantom Money Market (FBUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Money Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00957924$ 0.00957924 $ 0.00957924 24 ساعة مرتفع $ 0.01144949$ 0.01144949 $ 0.01144949 عالية طوال الوقت $ 0.350118$ 0.350118 $ 0.350118 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) +9.15% تغير السعر (7 أيام) +33.91%

معلومات سوق Fantom Money Market (FBUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: