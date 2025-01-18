سعر Fantom Money Market (FBUX)
سعر Fantom Money Market (FBUX) المباشر لليوم هو USD 0.01062676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FBUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fantom Money Market الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.29
- تغيير سعر Fantom Money Market خلال اليوم هو +9.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ +0.00089084 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ -0.0008328659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ +0.0029642921 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Money Market مقابل USD هو $ -0.00115151897981982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00089084
|+9.15%
|30 يوم
|$ -0.0008328659
|-7.83%
|60 يوم
|$ +0.0029642921
|+27.89%
|90 يوم
|$ -0.00115151897981982
|-9.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Money Market: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
+9.15%
+33.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial
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