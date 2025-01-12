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سعر Fantom Maker (FAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.18K . يتم تحديث سعر FAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Maker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.96 - تغيير سعر Fantom Maker خلال اليوم هو +22.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 517.12M

أداء سعر Fantom Maker (FAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Maker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Maker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Maker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Maker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +22.59% 30 يوم $ 0 -9.99% 60 يوم $ 0 -26.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fantom Maker (FAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Maker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.100895$ 0.100895 $ 0.100895 تغير السعر (1 ساعة) +22.60% تغير السعر (1يوم) +22.59% تغير السعر (7 أيام) -1.14%

معلومات سوق Fantom Maker (FAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: