سعر Fantom Libero Financial (FLIBERO)
سعر Fantom Libero Financial (FLIBERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLIBERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fantom Libero Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.66
- تغيير سعر Fantom Libero Financial خلال اليوم هو -6.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.68%
|30 يوم
|$ 0
|-48.65%
|60 يوم
|$ 0
|-25.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Libero Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-6.68%
-11.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.
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