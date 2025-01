ما هو Fantom Libero Financial ( FLIBERO )

From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Fantom Libero Financial (FLIBERO) الموقع الرسمي