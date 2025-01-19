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سعر Fantom Libero Financial (FLIBERO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLIBERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Libero Financial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.66 - تغيير سعر Fantom Libero Financial خلال اليوم هو -6.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom Libero Financial (FLIBERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.68% 30 يوم $ 0 -48.65% 60 يوم $ 0 -25.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fantom Libero Financial (FLIBERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Libero Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01048454$ 0.01048454 $ 0.01048454 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -6.68% تغير السعر (7 أيام) -11.76%

معلومات سوق Fantom Libero Financial (FLIBERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: