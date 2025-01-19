احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ECO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ECO.

سعر Fantom Eco (ECO) المباشر لليوم هو USD 0.346297 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Eco الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 936.45 - تغيير سعر Fantom Eco خلال اليوم هو -11.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom Eco (ECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Eco مقابل USD هو $ -0.0437723766899646 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Eco مقابل USD هو $ -0.1364558395 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Eco مقابل USD هو $ -0.1008704636 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Eco مقابل USD هو $ -0.3042563090531616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0437723766899646 -11.22% 30 يوم $ -0.1364558395 -39.40% 60 يوم $ -0.1008704636 -29.12% 90 يوم $ -0.3042563090531616 -46.76%

تحليل سعر Fantom Eco (ECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Eco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.287257$ 0.287257 $ 0.287257 24 ساعة مرتفع $ 0.39007$ 0.39007 $ 0.39007 عالية طوال الوقت $ 0.990813$ 0.990813 $ 0.990813 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) -11.22% تغير السعر (7 أيام) -11.66%

معلومات سوق Fantom Eco (ECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: