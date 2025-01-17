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سعر Fantom (FTM) المباشر لليوم هو USD 0.760182 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.74M - تغيير سعر Fantom خلال اليوم هو -4.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fantom (FTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom مقابل USD هو $ -0.0363328396443308 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom مقابل USD هو $ -0.3136900145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom مقابل USD هو $ +0.0416273382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom مقابل USD هو $ +0.0263017833654997 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0363328396443308 -4.56% 30 يوم $ -0.3136900145 -41.26% 60 يوم $ +0.0416273382 +5.48% 90 يوم $ +0.0263017833654997 +3.58%

تحليل سعر Fantom (FTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.758664$ 0.758664 $ 0.758664 24 ساعة مرتفع $ 0.833398$ 0.833398 $ 0.833398 عالية طوال الوقت $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 تغير السعر (1 ساعة) -2.01% تغير السعر (1يوم) -4.56% تغير السعر (7 أيام) +16.39%

معلومات سوق Fantom (FTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: