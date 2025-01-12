سعر FansTime (FTI)
سعر FansTime (FTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.74K. يتم تحديث سعر FTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FansTime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.70
- تغيير سعر FansTime خلال اليوم هو +8.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.35B
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خلال اليوم، كان سعر FansTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FansTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FansTime مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FansTime مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.31%
|30 يوم
|$ 0
|-28.22%
|60 يوم
|$ 0
|-3.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FansTime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+8.31%
-10.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism.
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