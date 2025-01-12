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سعر Fancy Games (FNC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.86K . يتم تحديث سعر FNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fancy Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94 - تغيير سعر Fancy Games خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.45M

أداء سعر Fancy Games (FNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.49% 30 يوم $ 0 -27.23% 60 يوم $ 0 -16.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fancy Games (FNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fancy Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) -9.28%

معلومات سوق Fancy Games (FNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: