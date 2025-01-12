سعر Fancy Games (FNC)
سعر Fancy Games (FNC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.86K. يتم تحديث سعر FNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fancy Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94
- تغيير سعر Fancy Games خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.45M
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خلال اليوم، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fancy Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ 0
|-27.23%
|60 يوم
|$ 0
|-16.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fancy Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.49%
-9.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FNC is the governance token for one of the earliest crypto gaming companies, Fancy Studios. Token holders will be able to shape and vote for the direction of the gaming company. Unlike traditional gaming companies where community feedback is not relevant. FNC holders will be able to stake their tokens to earn more FNC and in-game FNC for items and buffs, and even vote for governance proposals.
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