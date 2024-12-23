سعر Fanatico (FCO)
سعر Fanatico (FCO) المباشر لليوم هو USD 0.323455. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 400.13K. يتم تحديث سعر FCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fanatico الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.53K
- تغيير سعر Fanatico خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M
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خلال اليوم، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ -0.0057229369789289 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ +0.0093156657 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0057229369789289
|-1.73%
|30 يوم
|$ +0.0093156657
|+2.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fanatico: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-1.73%
+8.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
US based Fanatico honors Great Idols and empowers True Fans since 2017. We offer Fans Exclusive Content, Games, Auctions, Sweepstakes, Merch Sales, Fan Clubs, direct Idol messaging, and many other features. Sponsors work with Idols on brand deals, sponsoring, merchandise deals and events. Based on the Fanatico L1 chain, the FCO Token powers this ecosystem. Fanatico, established in 2017, adheres to its whitepaper roadmap, demonstrating continuous innovation and user engagement via its mobile applications. In 2021, we introduced Secret-Token.com, a platform that facilitates the tokenization of exclusive digital content, enhancing creator revenue opportunities and content authenticity. Our ecosystem's growth is bolstered by significant partnerships, detailed at Fanatico Partners. We maintain high trust ratings, evidenced by our reviews on Trustpilot, Better Business Bureau, and Google Reviews. These elements collectively underscore our commitment to innovation and excellence in the digital space.
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