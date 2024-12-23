احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FCO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FCO.

سعر Fanatico (FCO) المباشر لليوم هو USD 0.323455 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 400.13K . يتم تحديث سعر FCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fanatico الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.53K - تغيير سعر Fanatico خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.23M

أداء سعر Fanatico (FCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ -0.0057229369789289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ +0.0093156657 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fanatico مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0057229369789289 -1.73% 30 يوم $ +0.0093156657 +2.88% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fanatico (FCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fanatico: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.320057$ 0.320057 $ 0.320057 24 ساعة مرتفع $ 0.331665$ 0.331665 $ 0.331665 عالية طوال الوقت $ 0.350153$ 0.350153 $ 0.350153 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) +8.87%

معلومات سوق Fanatico (FCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: