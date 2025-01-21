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سعر Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) المباشر لليوم هو USD 0.802298 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOXES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Famous Fox Federation Floor Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33 - تغيير سعر Famous Fox Federation Floor Index خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ -0.1468490155 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ -0.1137455582 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.1468490155 -18.30% 60 يوم $ -0.1137455582 -14.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Famous Fox Federation Floor Index (FOXES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Famous Fox Federation Floor Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.83%

معلومات سوق Famous Fox Federation Floor Index (FOXES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: