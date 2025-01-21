سعر Famous Fox Federation Floor Index (FOXES)
سعر Famous Fox Federation Floor Index (FOXES) المباشر لليوم هو USD 0.802298. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOXES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Famous Fox Federation Floor Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.33
- تغيير سعر Famous Fox Federation Floor Index خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ -0.1468490155 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ -0.1137455582 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation Floor Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.1468490155
|-18.30%
|60 يوم
|$ -0.1137455582
|-14.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Famous Fox Federation Floor Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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