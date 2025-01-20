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سعر Famous Fox Federation (FOXY) المباشر لليوم هو USD 0.0034379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Famous Fox Federation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.63K - تغيير سعر Famous Fox Federation خلال اليوم هو -16.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Famous Fox Federation (FOXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ -0.000667777759889312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ +0.0004591556 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ -0.0003247821 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000667777759889312 -16.26% 30 يوم $ +0.0004591556 +13.36% 60 يوم $ -0.0003247821 -9.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Famous Fox Federation (FOXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Famous Fox Federation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0029769$ 0.0029769 $ 0.0029769 24 ساعة مرتفع $ 0.00410568$ 0.00410568 $ 0.00410568 عالية طوال الوقت $ 0.01497274$ 0.01497274 $ 0.01497274 تغير السعر (1 ساعة) +15.48% تغير السعر (1يوم) -16.26% تغير السعر (7 أيام) -11.40%

معلومات سوق Famous Fox Federation (FOXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: