سعر Famous Fox Federation (FOXY)
سعر Famous Fox Federation (FOXY) المباشر لليوم هو USD 0.0034379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Famous Fox Federation الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.63K
- تغيير سعر Famous Fox Federation خلال اليوم هو -16.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ -0.000667777759889312 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ +0.0004591556 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ -0.0003247821 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Famous Fox Federation مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000667777759889312
|-16.26%
|30 يوم
|$ +0.0004591556
|+13.36%
|60 يوم
|$ -0.0003247821
|-9.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Famous Fox Federation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+15.48%
-16.26%
-11.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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