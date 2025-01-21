احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GUY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GUY.

سعر Family Guy (GUY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GUY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Family Guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.12 - تغيير سعر Family Guy خلال اليوم هو -2.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Family Guy (GUY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.71% 30 يوم $ 0 +1.24% 60 يوم $ 0 +21.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Family Guy (GUY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Family Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -2.71% تغير السعر (7 أيام) +4.06%

معلومات سوق Family Guy (GUY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: