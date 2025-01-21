سعر Family Guy (GUY)
سعر Family Guy (GUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Family Guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.12
- تغيير سعر Family Guy خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Family Guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.71%
|30 يوم
|$ 0
|+1.24%
|60 يوم
|$ 0
|+21.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Family Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-2.71%
+4.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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