احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FRP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FRP.

سعر Fame Reward Plus (FRP) المباشر لليوم هو USD 0.00207706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fame Reward Plus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.50K - تغيير سعر Fame Reward Plus خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fame Reward Plus (FRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ +0.0000079615 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ +0.0000063364 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.43% 30 يوم $ +0.0000079615 +0.38% 60 يوم $ +0.0000063364 +0.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fame Reward Plus (FRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fame Reward Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00206116$ 0.00206116 $ 0.00206116 24 ساعة مرتفع $ 0.0020757$ 0.0020757 $ 0.0020757 عالية طوال الوقت $ 244.89$ 244.89 $ 244.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) +0.37%

معلومات سوق Fame Reward Plus (FRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: