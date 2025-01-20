سعر Fame Reward Plus (FRP)
سعر Fame Reward Plus (FRP) المباشر لليوم هو USD 0.00207706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fame Reward Plus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.50K
- تغيير سعر Fame Reward Plus خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ +0.0000079615 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ +0.0000063364 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fame Reward Plus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.43%
|30 يوم
|$ +0.0000079615
|+0.38%
|60 يوم
|$ +0.0000063364
|+0.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fame Reward Plus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.31%
+0.43%
+0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fame Reward Plus (FRP) is the community driven token to reward the users of Fame Infinity ecosystem. Fame Reward Plus( FRP) is also the in-ecosystem digital currency of the Fame Infinity. It helps and enables the users of the ecosystem to earn rewards by doing several activities on our platforms. FRP can only be earned in the form of rewards by users of Fame Infinity platform by participating in various activities within Fame Infinity ecosystem. The amount of FRP tokens users will earn/accumulate will solely depend on their performances. This kind of arrangement will inspire users to be a part of this amazing ecosystem to earn FRP tokens.
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|1 FRP إلى AUD
A$0.0033440666
|1 FRP إلى GBP
￡0.0017031892
|1 FRP إلى EUR
€0.0020147482
|1 FRP إلى USD
$0.00207706
|1 FRP إلى MYR
RM0.00934677
|1 FRP إلى TRY
₺0.0738602536
|1 FRP إلى JPY
¥0.3246860192
|1 FRP إلى RUB
₽0.2134386856
|1 FRP إلى INR
₹0.1798110842
|1 FRP إلى IDR
Rp34.0501584864
|1 FRP إلى PHP
₱0.1215287806
|1 FRP إلى EGP
￡E.0.1046215122
|1 FRP إلى BRL
R$0.0126077542
|1 FRP إلى CAD
C$0.0029909664
|1 FRP إلى BDT
৳0.2523420194
|1 FRP إلى NGN
₦3.2352909678
|1 FRP إلى UAH
₴0.087444226
|1 FRP إلى VES
Bs0.1142383
|1 FRP إلى PKR
Rs0.5787104572
|1 FRP إلى KZT
₸1.10188033
|1 FRP إلى THB
฿0.0716377994
|1 FRP إلى TWD
NT$0.0683560446
|1 FRP إلى CHF
Fr0.0018901246
|1 FRP إلى HKD
HK$0.0161595268
|1 FRP إلى MAD
.د.م0.0208536824