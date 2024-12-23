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سعر Fame MMA (FAME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M . يتم تحديث سعر FAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fame MMA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.18K - تغيير سعر Fame MMA خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.50B

أداء سعر Fame MMA (FAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.71% 30 يوم $ 0 +3.39% 60 يوم $ 0 +9.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fame MMA (FAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fame MMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.550455$ 0.550455 $ 0.550455 تغير السعر (1 ساعة) +1.87% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -7.40%

معلومات سوق Fame MMA (FAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: