سعر Fame MMA (FAME)
سعر Fame MMA (FAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M. يتم تحديث سعر FAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fame MMA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.18K
- تغيير سعر Fame MMA خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.50B
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خلال اليوم، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fame MMA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|+3.39%
|60 يوم
|$ 0
|+9.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fame MMA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.87%
-0.71%
-7.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FAME MMA is the biggest in Europe freak fight federation and a premier combat sports organization that hosts events for celebrities, personalities, top YouTubers, Instagram, Twitch & TikTok superstars and famous professional athletes to fight each other. Founded in 2018, FAME has run 13 large events, with the upcoming FAME MMA 14 event taking place on the 14th of May. The primary concept behind every event is to bring famous idols to an environment that you would not normally see on a daily basis, which is the octagon, to fight in front of thousands of fans in the venue and even more viewers watching the live stream available as Pay-per-view service. FAME currently holds the top sales record in the number of sold PPV licenses in Europe.
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