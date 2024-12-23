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سعر FAME AI ($FMC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.68M . يتم تحديث سعر $FMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FAME AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 321.51K - تغيير سعر FAME AI خلال اليوم هو -0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.60B

أداء سعر FAME AI ($FMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FAME AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FAME AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FAME AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FAME AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.81% 30 يوم $ 0 +211.94% 60 يوم $ 0 +139.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FAME AI ($FMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FAME AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00293894$ 0.00293894 $ 0.00293894 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -24.54%

معلومات سوق FAME AI ($FMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: