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سعر Fallen Knight (KNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.41K . يتم تحديث سعر KNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fallen Knight الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.27 - تغيير سعر Fallen Knight خلال اليوم هو -2.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.62M

أداء سعر Fallen Knight (KNIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.93% 30 يوم $ 0 -42.40% 60 يوم $ 0 -76.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fallen Knight (KNIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fallen Knight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.93% تغير السعر (7 أيام) -26.37%

معلومات سوق Fallen Knight (KNIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: