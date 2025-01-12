سعر Fallen Knight (KNIGHT)
سعر Fallen Knight (KNIGHT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.41K. يتم تحديث سعر KNIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fallen Knight الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 407.27
- تغيير سعر Fallen Knight خلال اليوم هو -2.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.62M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KNIGHT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KNIGHT.
خلال اليوم، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fallen Knight مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.93%
|30 يوم
|$ 0
|-42.40%
|60 يوم
|$ 0
|-76.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fallen Knight: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.93%
-26.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KNIGHT إلى AUD
A$--
|1 KNIGHT إلى GBP
￡--
|1 KNIGHT إلى EUR
€--
|1 KNIGHT إلى USD
$--
|1 KNIGHT إلى MYR
RM--
|1 KNIGHT إلى TRY
₺--
|1 KNIGHT إلى JPY
¥--
|1 KNIGHT إلى RUB
₽--
|1 KNIGHT إلى INR
₹--
|1 KNIGHT إلى IDR
Rp--
|1 KNIGHT إلى PHP
₱--
|1 KNIGHT إلى EGP
￡E.--
|1 KNIGHT إلى BRL
R$--
|1 KNIGHT إلى CAD
C$--
|1 KNIGHT إلى BDT
৳--
|1 KNIGHT إلى NGN
₦--
|1 KNIGHT إلى UAH
₴--
|1 KNIGHT إلى VES
Bs--
|1 KNIGHT إلى PKR
Rs--
|1 KNIGHT إلى KZT
₸--
|1 KNIGHT إلى THB
฿--
|1 KNIGHT إلى TWD
NT$--
|1 KNIGHT إلى CHF
Fr--
|1 KNIGHT إلى HKD
HK$--
|1 KNIGHT إلى MAD
.د.م--