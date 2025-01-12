سعر FalconsInu (FALCON)
سعر FalconsInu (FALCON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.99K. يتم تحديث سعر FALCON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FalconsInu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.18K
- تغيير سعر FalconsInu خلال اليوم هو +7.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 400.00M
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خلال اليوم، كان سعر FalconsInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FalconsInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FalconsInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FalconsInu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.14%
|30 يوم
|$ 0
|-35.03%
|60 يوم
|$ 0
|-48.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FalconsInu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.26%
+7.14%
-7.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
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