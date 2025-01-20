سعر Falcons (FAH)
سعر Falcons (FAH) المباشر لليوم هو USD 1.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Falcons الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 190.27K
- تغيير سعر Falcons خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Falcons مقابل USD هو $ +0.00520363 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Falcons مقابل USD هو $ -0.0050201640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Falcons مقابل USD هو $ +0.0075597780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Falcons مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00520363
|+0.38%
|30 يوم
|$ -0.0050201640
|-0.36%
|60 يوم
|$ +0.0075597780
|+0.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Falcons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+0.38%
-0.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Falcons is a cutting-edge marketplace that reimagines the auction industry with an unwavering commitment to trust, transparency, and efficiency. By harnessing the power of advanced technology and maintaining a user-centric focus, Falcons seamlessly connects buyers and sellers globally, offering a dynamic and secure marketplace. At Falcons, we do more than just provide access to extraordinary pieces; we foster a vibrant community that celebrates the passion for luxury and the pursuit of rare items. Our private sales and exclusive auctions unite collectors, connoisseurs, and industry professionals, creating a platform where the love for luxury handbags, timepieces, sports memorabilia, pop culture collectibles, premium cars, and more is nurtured and shared. $FAH is an ERC-20 token serving as a membership token within the Falcons ecosystem, designed to empower users by making them integral to the platform's success. As a Web3 protocol, Falcons integrates a unique membership model that rewards user participation.
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