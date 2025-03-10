سعر Falcon USD (USDF)
سعر Falcon USD (USDF) المباشر لليوم هو USD 0.999914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.91M. يتم تحديث سعر USDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Falcon USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.29K
- تغيير سعر Falcon USD خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 54.92M
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خلال اليوم، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ +0.00021752 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021752
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Falcon USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.02%
+0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Falcon, the next-generation platform transforming synthetic dollars into sustainable yield opportunities. Our mission is clear: Your Crypto, Your Yields. Falcon aims to empower users and institutions to unlock the true yield potential of their digital assets. Falcon is built on the foundation of trust, transparency, and robust technology. Our team of experienced professionals brings expertise from blockchain, financial engineering, and quantitative analysis to ensure we deliver a protocol that balances reliability with performance. We are committed to enable users to make the most of their assets while adhering to the highest standards of accountability. Our mission extends beyond creating a protocol—it’s about fostering a system that prioritizes user returns and sustainable growth.
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