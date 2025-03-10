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سعر Falcon USD (USDF) المباشر لليوم هو USD 0.999914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.91M . يتم تحديث سعر USDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Falcon USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.29K - تغيير سعر Falcon USD خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 54.92M

أداء سعر Falcon USD (USDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ +0.00021752 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Falcon USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021752 +0.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Falcon USD (USDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Falcon USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.999605$ 0.999605 $ 0.999605 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.08%

معلومات سوق Falcon USD (USDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: