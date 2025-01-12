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سعر Falcon Project (FNT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.93K . يتم تحديث سعر FNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Falcon Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.22 - تغيير سعر Falcon Project خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.92B

أداء سعر Falcon Project (FNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Falcon Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Falcon Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Falcon Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Falcon Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.42% 30 يوم $ 0 -23.04% 60 يوم $ 0 -13.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Falcon Project (FNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Falcon Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.006536$ 0.006536 $ 0.006536 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -3.59%

معلومات سوق Falcon Project (FNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: