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سعر Falcon Nine (F9) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر F9 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Falcon Nine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 776.41 - تغيير سعر Falcon Nine خلال اليوم هو -4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Falcon Nine (F9) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Falcon Nine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Falcon Nine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Falcon Nine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Falcon Nine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.40% 30 يوم $ 0 -7.98% 60 يوم $ 0 -9.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Falcon Nine (F9)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Falcon Nine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.339448$ 0.339448 $ 0.339448 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -4.40% تغير السعر (7 أيام) -0.93%

معلومات سوق Falcon Nine (F9)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: