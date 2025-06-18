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سعر FakeNews (SN66) المباشر لليوم هو USD 0.472959 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 552.31K . يتم تحديث سعر SN66 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FakeNews الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FakeNews خلال اليوم هو -16.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17M

أداء سعر FakeNews (SN66) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ -0.0918159809741717 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0918159809741717 -16.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FakeNews (SN66)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FakeNews: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.463612$ 0.463612 $ 0.463612 24 ساعة مرتفع $ 0.569484$ 0.569484 $ 0.569484 عالية طوال الوقت $ 0.718148$ 0.718148 $ 0.718148 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -16.25% تغير السعر (7 أيام) -30.50%

معلومات سوق FakeNews (SN66)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: