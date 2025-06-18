سعر FakeNews (SN66)
سعر FakeNews (SN66) المباشر لليوم هو USD 0.472959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 552.31K. يتم تحديث سعر SN66 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FakeNews الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FakeNews خلال اليوم هو -16.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17M
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خلال اليوم، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ -0.0918159809741717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0918159809741717
|-16.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FakeNews: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-16.25%
-30.50%
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