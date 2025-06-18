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سعر FakeNews (SN66)

USD

مخطط سعر FakeNews (SN66) المباشر

$0.472959
$0.472959$0.472959
-16.20%(1D)

سعر FakeNews (SN66) لليوم

سعر FakeNews (SN66) المباشر لليوم هو USD 0.472959. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 552.31K. يتم تحديث سعر SN66 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FakeNews الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FakeNews خلال اليوم هو -16.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17M

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أداء سعر FakeNews (SN66) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ -0.0918159809741717 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FakeNews مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0918159809741717-16.25%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر FakeNews (SN66)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FakeNews: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.463612
$ 0.463612$ 0.463612

$ 0.569484
$ 0.569484$ 0.569484

$ 0.718148
$ 0.718148$ 0.718148

-1.13%

-16.25%

-30.50%

معلومات سوق FakeNews (SN66)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 552.31K
$ 552.31K$ 552.31K

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1.17M
1.17M 1.17M

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توكنوميكس FakeNews (SN66)

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عملة SN66 إلى العملات المحلية

1 SN66 إلى VND
12,445.916085
1 SN66 إلى AUD
A$0.72835686
1 SN66 إلى GBP
0.34998966
1 SN66 إلى EUR
0.40674474
1 SN66 إلى USD
$0.472959
1 SN66 إلى MYR
RM2.00534616
1 SN66 إلى TRY
18.69133968
1 SN66 إلى JPY
¥68.7209427
1 SN66 إلى RUB
37.12255191
1 SN66 إلى INR
40.88730555
1 SN66 إلى IDR
Rp7,753.42498896
1 SN66 إلى KRW
649.66594158
1 SN66 إلى PHP
26.84988243
1 SN66 إلى EGP
￡E.23.71416426
1 SN66 إلى BRL
R$2.59654491
1 SN66 إلى CAD
C$0.64322424
1 SN66 إلى BDT
57.81450816
1 SN66 إلى NGN
729.8703288
1 SN66 إلى UAH
19.64198727
1 SN66 إلى VES
Bs48.241818
1 SN66 إلى PKR
Rs133.97982552
1 SN66 إلى KZT
245.30964453
1 SN66 إلى THB
฿15.4184634
1 SN66 إلى TWD
NT$13.96647927
1 SN66 إلى AED
د.إ1.73575953
1 SN66 إلى CHF
Fr0.38309679
1 SN66 إلى HKD
HK$3.70799856
1 SN66 إلى MAD
.د.م4.30865649
1 SN66 إلى MXN
$8.986221