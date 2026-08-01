سعر Fake World Assets اليوم

السعر المباشر لمشروع Fake World Assets (FWA) اليوم هو $ 0.03204117، مع تغير بنسبة 35.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FWA الحالي إلى USD هو $ 0.03204117 لكل FWA.

يحتل Fake World Assets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,579,810، مع عرض متداول قدره 960.68M FWA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FWA بين $ 0.02250717 (أدنى) و$ 0.03633597 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04003813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00397871.

على المدى القصير، تحرك FWA بمقدار +7.11% خلال الساعة الماضية و+41.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.70M.

معلومات سوق Fake World Assets (FWA)

القيمة السوقية $ 31.58M$ 31.58M $ 31.58M الحجم (24 ساعة) $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.04M$ 32.04M $ 32.04M إمداد دورة التداول 960.68M 960.68M 960.68M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fake World Assets هي $ 31.58M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.70M. العرض المتداول لـ FWA يبلغ 960.68M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.04M.