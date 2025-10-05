معلومات سعر faithcoin (FAITHCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +12.61% تغير السعر (7 أيام) +12.61%

سعر faithcoin (FAITHCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FAITHCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFAITHCOIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FAITHCOIN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +12.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق faithcoin (FAITHCOIN)

القيمة السوقية $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K إمداد دورة التداول 945.89M 945.89M 945.89M إجمالي العرض 945,894,582.298093 945,894,582.298093 945,894,582.298093

القيمة السوقية الحالية لـ faithcoin هي $ 7.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FAITHCOIN يبلغ 945.89M، مع إجمالي عرض 945894582.298093. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.14K.