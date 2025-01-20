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سعر Faith Tribe (FTRB) المباشر لليوم هو USD 0.0046418 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FTRB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Faith Tribe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.58K - تغيير سعر Faith Tribe خلال اليوم هو +7.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Faith Tribe (FTRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Faith Tribe مقابل USD هو $ +0.00033761 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Faith Tribe مقابل USD هو $ +0.0014848765 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Faith Tribe مقابل USD هو $ -0.0001125641 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Faith Tribe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033761 +7.84% 30 يوم $ +0.0014848765 +31.99% 60 يوم $ -0.0001125641 -2.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Faith Tribe (FTRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Faith Tribe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00428157$ 0.00428157 $ 0.00428157 24 ساعة مرتفع $ 0.00470099$ 0.00470099 $ 0.00470099 عالية طوال الوقت $ 0.07116$ 0.07116 $ 0.07116 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) +7.84% تغير السعر (7 أيام) +21.69%

معلومات سوق Faith Tribe (FTRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: