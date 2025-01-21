سعر FairSpin (TFS)
سعر FairSpin (TFS) المباشر لليوم هو USD 0.00510629. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TFS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FairSpin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.49
- تغيير سعر FairSpin خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.0000959895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.0002550382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.000276613827943421 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ +0.0000959895
|+1.88%
|60 يوم
|$ +0.0002550382
|+4.99%
|90 يوم
|$ +0.000276613827943421
|+5.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FairSpin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-0.22%
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TFS is the play-to-earn token used in the blockchain iGaming platform fairspin.io. TFS token offers one of the highest Staking APR on the cryptocurrency market. Platform shared 3.5% of his Revenue for stakers.
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