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سعر FairSpin (TFS) المباشر لليوم هو USD 0.00510629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TFS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FairSpin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.49 - تغيير سعر FairSpin خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FairSpin (TFS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.0000959895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.0002550382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FairSpin مقابل USD هو $ +0.000276613827943421 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.22% 30 يوم $ +0.0000959895 +1.88% 60 يوم $ +0.0002550382 +4.99% 90 يوم $ +0.000276613827943421 +5.73%

تحليل سعر FairSpin (TFS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FairSpin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00508491$ 0.00508491 $ 0.00508491 24 ساعة مرتفع $ 0.0051483$ 0.0051483 $ 0.0051483 عالية طوال الوقت $ 0.02456656$ 0.02456656 $ 0.02456656 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق FairSpin (TFS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: