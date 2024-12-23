سعر Fairfun (FAIR)
سعر Fairfun (FAIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 609.79K. يتم تحديث سعر FAIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fairfun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.42
- تغيير سعر Fairfun خلال اليوم هو +1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Fairfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fairfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fairfun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fairfun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-91.86%
|60 يوم
|$ 0
|-88.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fairfun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.19%
+1.10%
-88.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fairfun is a PVE-focused meme launchpad inspired by Murad's vision of cult memes. It aims to support the current Memecoin Supercycle by fostering the creation of Cult memes and leading the evolution from cults to meme movements. The token auction mechanism is fairer, ensuring an equitable project launch. Successful launches have LP stored in Raydium and burned, while failed launches refund users.
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