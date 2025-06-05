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سعر Fair and Free (FAIR3) المباشر لليوم هو USD 0.01891183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.70M . يتم تحديث سعر FAIR3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fair and Free الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Fair and Free خلال اليوم هو -6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 935.81M

أداء سعر Fair and Free (FAIR3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ -0.00124457285776194 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ -0.0067880117 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ +0.0066130565 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00124457285776194 -6.17% 30 يوم $ -0.0067880117 -35.89% 60 يوم $ +0.0066130565 +34.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fair and Free (FAIR3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fair and Free: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01797324$ 0.01797324 $ 0.01797324 24 ساعة مرتفع $ 0.02156993$ 0.02156993 $ 0.02156993 عالية طوال الوقت $ 0.03564752$ 0.03564752 $ 0.03564752 تغير السعر (1 ساعة) -2.34% تغير السعر (1يوم) -6.17% تغير السعر (7 أيام) +17.97%

معلومات سوق Fair and Free (FAIR3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: