سعر Fair and Free (FAIR3)
سعر Fair and Free (FAIR3) المباشر لليوم هو USD 0.01891183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.70M. يتم تحديث سعر FAIR3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fair and Free الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Fair and Free خلال اليوم هو -6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 935.81M
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خلال اليوم، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ -0.00124457285776194 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ -0.0067880117 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ +0.0066130565 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fair and Free مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00124457285776194
|-6.17%
|30 يوم
|$ -0.0067880117
|-35.89%
|60 يوم
|$ +0.0066130565
|+34.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fair and Free: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.34%
-6.17%
+17.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fair³ The fairest community on the blockchain. The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value. We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools. The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work. We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey
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