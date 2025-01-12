سعر FACTS (BKC)
سعر FACTS (BKC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.01K. يتم تحديث سعر BKC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FACTS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.05
- تغيير سعر FACTS خلال اليوم هو +5.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.79B
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خلال اليوم، كان سعر FACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FACTS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.64%
|30 يوم
|$ 0
|-11.81%
|60 يوم
|$ 0
|-33.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FACTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+5.64%
-3.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The core idea of FACTS is to construct a set of “Factual Content Incentive Mechanism “that is based on blockchain technology, namely Proof of Facts (PoF). Users can obtain the right of reward allocation through any operational behavior on the factual content. By doing so, they help to solve current problems on the Internet such as massive false content, underpowered creation, low propagation efficiency and so on.FACTS uates content through the “FACTS Index” assessment model which provides a strong credibility reference for content review panel and users. After the assessment, the trusted content is stored in the Facts Pool and then is automatically used to build Facts Graph through the NLP engine.
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