شعار Facebook Tokenized Stock Defichain

سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

USD

مخطط سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) المباشر

$24.53
$24.53$24.53
0.00%(1D)

سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) لليوم

سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) المباشر لليوم هو USD 24.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Facebook Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.88
- تغيير سعر Facebook Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.0076939804427 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.0549020060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -22.3068166640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -20.1477252767273 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0076939804427-0.03%
30 يوم$ -5.0549020060-20.60%
60 يوم$ -22.3068166640-90.93%
90 يوم$ -20.1477252767273-45.09%

تحليل سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Facebook Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 24.47
$ 24.47$ 24.47

$ 24.62
$ 24.62$ 24.62

$ 379.76
$ 379.76$ 379.76

--

-0.03%

+30.51%

معلومات سوق Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.88
$ 0.88$ 0.88

0.00
0.00 0.00

ما هو Facebook Tokenized Stock Defichain ( DFB )

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المصدر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

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