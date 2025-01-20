سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)
سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) المباشر لليوم هو USD 24.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Facebook Tokenized Stock Defichain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.88
- تغيير سعر Facebook Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.0076939804427 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.0549020060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -22.3068166640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -20.1477252767273 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0076939804427
|-0.03%
|30 يوم
|$ -5.0549020060
|-20.60%
|60 يوم
|$ -22.3068166640
|-90.93%
|90 يوم
|$ -20.1477252767273
|-45.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Facebook Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.03%
+30.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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