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سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) المباشر لليوم هو USD 24.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DFB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Facebook Tokenized Stock Defichain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.88 - تغيير سعر Facebook Tokenized Stock Defichain خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -0.0076939804427 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -5.0549020060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -22.3068166640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Facebook Tokenized Stock Defichain مقابل USD هو $ -20.1477252767273 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0076939804427 -0.03% 30 يوم $ -5.0549020060 -20.60% 60 يوم $ -22.3068166640 -90.93% 90 يوم $ -20.1477252767273 -45.09%

تحليل سعر Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Facebook Tokenized Stock Defichain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 24.47$ 24.47 $ 24.47 24 ساعة مرتفع $ 24.62$ 24.62 $ 24.62 عالية طوال الوقت $ 379.76$ 379.76 $ 379.76 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) +30.51%

معلومات سوق Facebook Tokenized Stock Defichain (DFB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: