احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FAB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FAB.

سعر Fabric (FAB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.92 . يتم تحديث سعر FAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fabric الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.36 - تغيير سعر Fabric خلال اليوم هو +5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 134.86M

أداء سعر Fabric (FAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.56% 30 يوم $ 0 +6.52% 60 يوم $ 0 +49.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fabric (FAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabric: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.426348$ 0.426348 $ 0.426348 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +5.56% تغير السعر (7 أيام) -4.69%

معلومات سوق Fabric (FAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: