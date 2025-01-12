سعر Fabric (FAB)
سعر Fabric (FAB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.92. يتم تحديث سعر FAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fabric الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.36
- تغيير سعر Fabric خلال اليوم هو +5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 134.86M
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خلال اليوم، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabric مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.56%
|30 يوم
|$ 0
|+6.52%
|60 يوم
|$ 0
|+49.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabric: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+5.56%
-4.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX.
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