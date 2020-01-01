توكنوميكس Fabled Adventure FAP (FAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fabled Adventure FAP (FAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fabled Adventure FAP (FAP) Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. الموقع الرسمي: https://fabled-adventure.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ اشتر FAP الآن!

توكنوميكس Fabled Adventure FAP (FAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fabled Adventure FAP (FAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 220.00K $ 220.00K $ 220.00K إجمالي العرض: $ 9.24B $ 9.24B $ 9.24B العرض المتداول: $ 8.91B $ 8.91B $ 8.91B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 228.10K $ 228.10K $ 228.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Fabled Adventure FAP (FAP)

توكنوميكس Fabled Adventure FAP (FAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fabled Adventure FAP (FAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FAP، استكشف السعر المباشر لتوكن FAP!

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