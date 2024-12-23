سعر Fabled Adventure FAP (FAP)
سعر Fabled Adventure FAP (FAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 528.06K. يتم تحديث سعر FAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fabled Adventure FAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K
- تغيير سعر Fabled Adventure FAP خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.92B
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خلال اليوم، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ 0
|-44.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabled Adventure FAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.12%
+1.46%
-29.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.
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