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سعر Fabled Adventure FAP (FAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 528.06K . يتم تحديث سعر FAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fabled Adventure FAP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.12K - تغيير سعر Fabled Adventure FAP خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.92B

أداء سعر Fabled Adventure FAP (FAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fabled Adventure FAP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ 0 -44.54% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fabled Adventure FAP (FAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fabled Adventure FAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.12% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -29.29%

معلومات سوق Fabled Adventure FAP (FAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: