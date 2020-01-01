توكنوميكس Fable Of The Dragon (TYRANT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fable Of The Dragon (TYRANT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fable Of The Dragon (TYRANT) $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. الموقع الرسمي: https://fableofthedragon.com/ اشتر TYRANT الآن!

توكنوميكس Fable Of The Dragon (TYRANT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fable Of The Dragon (TYRANT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 369,77K $ 369,77K $ 369,77K إجمالي العرض: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M العرض المتداول: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 369,77K $ 369,77K $ 369,77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,965567 $ 0,965567 $ 0,965567 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,00326539 $ 0,00326539 $ 0,00326539 السعر الحالي: $ 0,03698389 $ 0,03698389 $ 0,03698389 معرفة المزيد عن سعر Fable Of The Dragon (TYRANT)

توكنوميكس Fable Of The Dragon (TYRANT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fable Of The Dragon (TYRANT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TYRANT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TYRANT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TYRANT، استكشف السعر المباشر لتوكن TYRANT!

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