سعر Fable Of The Dragon (TYRANT)
سعر Fable Of The Dragon (TYRANT) المباشر لليوم هو USD 0.067304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 673.04K. يتم تحديث سعر TYRANT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fable Of The Dragon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.22
- تغيير سعر Fable Of The Dragon خلال اليوم هو +2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ +0.00165365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ -0.0194862377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ -0.0133046749 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ +0.01374353673933948 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00165365
|+2.52%
|30 يوم
|$ -0.0194862377
|-28.95%
|60 يوم
|$ -0.0133046749
|-19.76%
|90 يوم
|$ +0.01374353673933948
|+25.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fable Of The Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.39%
+2.52%
-12.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.
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