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سعر Fable Of The Dragon (TYRANT) المباشر لليوم هو USD 0.067304 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 673.04K . يتم تحديث سعر TYRANT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fable Of The Dragon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 300.22 - تغيير سعر Fable Of The Dragon خلال اليوم هو +2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Fable Of The Dragon (TYRANT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ +0.00165365 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ -0.0194862377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ -0.0133046749 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fable Of The Dragon مقابل USD هو $ +0.01374353673933948 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00165365 +2.52% 30 يوم $ -0.0194862377 -28.95% 60 يوم $ -0.0133046749 -19.76% 90 يوم $ +0.01374353673933948 +25.66%

تحليل سعر Fable Of The Dragon (TYRANT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fable Of The Dragon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063912$ 0.063912 $ 0.063912 24 ساعة مرتفع $ 0.067449$ 0.067449 $ 0.067449 عالية طوال الوقت $ 0.965567$ 0.965567 $ 0.965567 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) +2.52% تغير السعر (7 أيام) -12.62%

معلومات سوق Fable Of The Dragon (TYRANT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: